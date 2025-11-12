В Новороссийске восстановят водоснабжение 13 ноября

В городе прорвало водопровод

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Стабильная подача водоснабжения в Новороссийске, где устраняют прорыв на Троицком групповом водопроводе, будет восстановлена 13 ноября в первой половине дня. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на замминистра ТЭК и ЖКХ региона Юрия Клесова.

Повреждение трубы между Троицким водоводом и резервуаром чистой воды в Новороссийске зафиксировали в 09:05 мск. На место ЧП оперативно направили ремонтные бригады.

"Восстановительные работы планируют завершить до 20:00 мск. Выход на стабильный режим работы - 13 ноября в первой половине дня. В настоящее время население водоснабжением обеспечено (со сниженным давлением), с 18 часов вода будет подаваться по графикам. В случае необходимости по заявкам жителей будет обеспечен подвоз воды автоцистернами", - цитирует оперштаб Клесова.

Уточняется, что в рамках программы комплексного развития территорий проектирование капремонта водовода запланировано на 2026 год, а замена - в 2027 году.

Как сообщил в Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, спасатели проводят обследование домов, расположенных вблизи места аварии. Несколько дворов частных домовладений затоплены, власти помогут откачать воду, специалисты администрации приступают к подомовым обходам. Известно о повреждении одного автомобиля. После оформления необходимых документов собственник сможет взыскать с МУП "Водоканал" компенсацию за причиненный материальный ущерб.