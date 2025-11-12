На конкурс "WOW! RUSSIA" от иностранных студентов подано более 500 заявок

Прием заявок завершится 16 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число заявок, поданных иностранными студентами на конкурс "WOW! RUSSIA", превысило 500. Об этом ТАСС сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Конкурс "WOW! RUSSIA" - проект, объединяющий иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Участники создают медиаматериалы о своей жизни, учебе и культурных впечатлениях, публикуют их в социальных сетях на родном языке и делятся личным опытом получения образования в России.

"546 заявок от иностранных студентов из 74 университетов по всей стране подано на конкурс "WOW! RUSSIA". <…> В числе стран, чьи студенты наиболее активно участвуют в конкурсе, - Индия, Камерун, Узбекистан, Китай и Египет", - говорится в сообщении.

В организации также отметили, что создание активного международного студенческого сообщества внутри страны - одно из ключевых направлений продвижения российского образования за рубежом. Важно, чтобы иностранные студенты делились своими впечатлениями об учебе и жизни в России в социальных сетях, рассказывали о вузах, городах и культурных возможностях, тем самым укрепляя имидж России как страны открытого, современного и качественного образования, рассказали ТАСС в АНО "Национальные приоритеты".

По информации организации, прием заявок завершится 16 ноября.

Конкурс "WOW! RUSSIA" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организатором выступает АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского университета дружбы народов (РУДН). Генеральный информационный партнер проекта - ТАСС.