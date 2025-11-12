Программа газификации затронет все населенные пункты Херсонской области

Завершаются проектные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Программа газификации Херсонской области затронет все населенные пункты региона. Сейчас завершаются проектные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во время прямой линии.

"Разработана, практически закончена программа газификации Херсонской области, которая предусматривает подачу газа ко всем населенным пунктам, и в первую очередь, конечно, к районным центрам, в том числе и к Новотроицку. Сейчас эта задача еще находится в стадии решения окончательного проектных работ", - сказал Сальдо.

Он добавил, что после завершения проектирования, начнутся работы на земле. Геническ уже получил возможность увеличить подачу газа в город, теперь ожидается догазификация - подведение газа к домам. "Новотроицк тоже стоит в этой схеме, и он тоже получит постоянное газоснабжение", - заключил губернатор.

Магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область был достроен и запущен в октябре 2023 года. В июне Сальдо сообщал ТАСС, что Херсонская область газифицирована на 27%. "Черноморнефтегаз" разработал программу газификации на ближайшие два года.