В Петербурге приостановили работу столовой в колледже после отравления

В заведении отравились 20 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд приостановил на 12 суток работу столовой в колледже "Звездный" в Московском районе Санкт-Петербурга, где ранее отравились 20 человек, включая студентов и работников пищеблока. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Аурум Плюс" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ООО "Аурум Плюс" по адресу столовой в колледже на 12 суток", - говорится в сообщении.

В ходе проведенного расследования Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в работе столовой - в частности, продукты хранились без маркировочных ярлыков, посуда имела дефекты и сколы, в помещениях были обнаружены мухи, а в зоне раздачи не проводилась регулярная влажная уборка. В суде представитель фирмы сообщила, что большинство выявленных нарушений уже исправлены. Представитель колледжа просила суд "сильно не наказывать" подрядчика.