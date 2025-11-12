В Крыму планируют трудоустроить во власть участников программы "Герои Крыма"

Их насчитывается порядка 90%

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 90% участников СВО из числа обучающихся по кадровой программе "Герои Крыма" планируется трудоустроить в органы власти Республики Крым на руководящие должности, сообщил журналистам заместитель председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов.

Программа "Герои Крыма" - аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Всего для участия было подано более 900 заявок, по итогам отбора обучение проходят 57 крымчан - участников СВО.

"90% выпускников кадровой программы должны быть трудоустроены на управляющие должности в органы власти. Отбор прошли служащие по контракту, мобилизованные, добровольцы, сотрудники Росгвардии и сотрудники спецслужб. По составу это солдаты, матросы, сержанты, младшие офицеры, старшие офицеры", - сказал Куршутов.

Среди участников программы, добавил зампред, 32 кавалера ордена Мужества, из них десять - дважды. 12 обладателей медалей ордена "За заслуги перед Отечеством", 31 медали "За отвагу", "За храбрость", а также других государственных наград. Примерный средний возраст победителя отбора - 37 лет.