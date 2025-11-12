В "Аптекарском огороде" расцвела редкая орхидея из Мадагаскара

Раньше растение находилось в закрытом для посетителей помещении, теперь ее перенесли в пальмовую оранжерею

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут увидеть цветение редкой орхидеи из Мадагаскара в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-служба ботсада.

"В пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" представили эффектную орхидею Ангрекум (Angraecum comorense syn. superbum) - растение, которое в природе встречается исключительно редко в восточной части Мадагаскара, Восточной Африке и на островах Индийского океана. Цветок отличается крупными белыми лепестками (до 9 см в диаметре) и нежным ароматом", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ботсада, раньше растение находилось в закрытой для посетителей оранжерее, теперь же она зацвела и ее перенесли в пальмовую оранжерею. Отмечается, что в естественной среде Ангрекум растет на высоте около 400 м над уровнем моря, и увидеть его живьем удается немногим ботаникам.

С 27 декабря по 1 марта в "Аптекарском огороде" пройдет крупнейший в России ежегодный фестиваль орхидей.