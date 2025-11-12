Школьникам рекомендовали не трогать незнакомые предметы и даже рядом с ними не звонить

Отмечается, что, если ребенок нашел подозрительный предмет, ему необходимо отойти от него подальше, рассказать взрослому, позвонить по номеру 102 или 112

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Департамент образования и науки города Москвы рекомендует школьникам не трогать и не передвигать незнакомые предметы и даже не звонить рядом с ними по телефону, в первую очередь, нужно от них как можно дальше отойти. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае их не трогайте! Это может быть что-то милое и притягательное, например, игрушка, или даже деньги <...>. Если обнаружили подозрительный предмет, нельзя брать и двигать находку, пинать банки и бутылки, звонить рядом по телефону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если ребенок нашел подозрительный предмет, ему необходимо отойти от него подальше, рассказать взрослому, позвонить по номеру 102 или 112. Подозрительным является любой предмет, оставленный без присмотра: игрушка, деньги, техника.

"Если заметили подозрительное: провода, изоленту, тиканье или щелчки, предмет в странном месте, незамедлительно сообщите об этом!" - указали в департаменте.