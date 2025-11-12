Власти Подмосковья призвали родителей учить детей не трогать бесхозные предметы на улице

В министерстве социального развития региона подчеркнули, что задачей родителей является обязательно быть в курсе, где и с кем находится ребенок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Родителям следует напомнить детям о мерах безопасности на улице. В частности, не следует подходить к неизвестным предметам, а также трогать их и поднимать, сообщили в министерстве социального развития региона.

"Главные "нет", которые нужно объяснить детям. Не поднимай: никогда и ничего не поднимай с земли или из кустов: ни яркие игрушки, ни телефоны, ни кошельки, ни деньги. Любой предмет может быть опасен. Не трогай: если видишь что-то незнакомое или "интересное" не трогай руками, не пинай ногой. Не подходи: увидел подозрительный предмет - обойди его стороной: расстояние - лучшая защита! Сразу расскажи: если что-то нашел или увидел, нужно немедленно сообщить взрослому (родителям, прохожему, полицейскому)", - говорится в Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что задачей родителей является обязательно быть в курсе, где и с кем находится ребенок. Во избежание опасности также следует выстроить со своими детьми доверительные отношения.