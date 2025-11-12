Состояние пострадавших при обрушении конструкции в Чечне оценили как стабильное

Более 30 человек находятся в медучреждениях

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 30 человек, пострадавших в результате обрушения временной деревянной конструкции во время похорон в Чечне, находятся в медучреждениях, их состояние оценивается как стабильное. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"Состояние всех госпитализированных, включая пациентов, находящихся в отделении реанимации, оценивается как стабильное. По последним данным, десять человек уже выписаны из медицинских учреждений после оказания необходимой помощи. Остальные пациенты продолжают лечение под наблюдением специалистов", - отметил он.