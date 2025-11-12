Тюменский термальный бассейн внесли в Книгу рекордов России

Его площадь составляет порядка 723 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Тюменский термальный источник "СоветSKY" внесен в книгу рекордов России как самый крупный термально-минеральный бассейн страны. Его площадь составляет порядка 723 кв. м, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"Эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD признали тюменский термальный источник "СоветSKY" крупнейшим термально-минеральным бассейном России. Эксперты зафиксировали: размер водного зеркала превышает 700 квадратных метров, вода поступает из сертифицированного источника", - говорится в сообщении.

По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анны Линкер, данное событие положительно скажется на туристическом потоке и даст мощный импульс его росту. "Мы не просто следуем общероссийскому тренду на оздоровительный туризм, мы его формируем", - добавила она.

В 2020 году Тюменская область получила статус столицы термальных вод. На данный момент в регионе насчитывается 22 термальных комплекса, а также 25 бассейнов с природной минеральной водой.