В Омской области пациенты с диабетом обеспечены системами мониторинга глюкозы

В региональном Минздраве опровергли информацию СМИ о том, что люди не могут получить медоборудование

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Все пациенты с сахарным диабетом в Омской области, которым полагаются системы непрерывного мониторинга глюкозы, обеспечены ими в полном объеме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Все пациенты Омской области, которым по закону положены системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, бесплатно обеспечены в полном объеме данным медицинским оборудованием", - сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что пациенты с диабетом не могут получить датчики для непрерывного мониторинга глюкозы как минимум в восьми регионах России. Это Москва, Московская, Ульяновская, Омская, Орловская, Мурманская, Брянская и Челябинская области, а также Башкирия.