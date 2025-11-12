На Ставрополье на месте боев обнаружили останки красноармейцев

По изъятым останкам бойцов будут проведены судебные экспертизы, после чего сотрудники следственного управления сделают все возможное, чтобы найти родственников

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Останки бойцов Красной армии обнаружены в Курском округе Ставрополья во время поисковых работ. Назначены судебные экспертизы, после которых будет проведен поиск родственников погибших красноармейцев, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В окрестностях хутора Дыдымкина Курского муниципального округа провели поисковые работы по обнаружению останков погибших в Великой Отечественной войне. По изъятым останкам бойцов будут проведены судебные экспертизы, после чего сотрудники следственного управления сделают все возможное, чтобы найти родственников. По завершении всех необходимых мероприятий останки будут перезахоронены с воинскими почестями", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ, на месте поисковых работ были обнаружены останки около 70 солдат. Работы провели офицеры регионального управления СК России совместно с движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Ставропольском крае и поисковым отрядом "Георгиевская крепость".

"Подобные преступления не имеют сроков давности и проведенная работа - это наш долг перед поколением победителей. За каждой такой находкой стоят судьбы солдат, отдавших жизнь за освобождение Родины. Наша задача - сделать все, чтобы установить их имена, найти родных и увековечить память о погибших героях", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по региону Олега Сидорова.

В 1942 году хутор Дыдымкин стал местом ожесточенных боев. По данным следственного управления, с обеих сторон в них участвовало до миллиона солдат. В боях погибли около 30 тыс. красноармейцев.