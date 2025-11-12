В Москве объявили экстренное предупреждение 15 и 16 ноября из-за ветра и снега

В Гидрометцентре РФ сообщили, что резкое изменение погодных условий связано с прохождением через Европейскую Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Синоптики объявили экстренное предупреждение на территории Москвы и Московской области в связи с ожидаемым в предстоящие выходные сильным ветром со снегом и гололедицей на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Экстренное предупреждение объявлено в Москве и области: в течение суток 15 и 16 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящие днем в субботу в мокрый снег и снег", - сказал собеседник агентства. По данным метеорологов, в столичном регионе также прогнозируется гололедица, местами усиление ветра до 15 м/с, а также налипание мокрого снега на провода и деревья.

Резкое изменение погодных условий, по данным Гидрометцентра РФ, связано с прохождением через Европейскую Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. "15 и 16 ноября на большей части Центрального федерального округа прогнозируется резкое изменение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, а также переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что температурные показатели могут варьироваться от минус 6 до минус 3 градусов.