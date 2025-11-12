Участниками "Школы 21" в Ингушетии стали жители регионов России и Грузии

В нынешнем потоке будут обучаться около 200 человек

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 12 ноября. /ТАСС/. География участников образовательной программы "Школы 21" от "Сбера", которая является частью Академии цифрового развития в ингушском Магасе, расширилась: в новом потоке будут обучаться представители более десятка регионов РФ, а также Грузии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе академии.

"Стартовал новый поток основного обучения в "Школе 21" от "Сбера", которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованные IT-навыки. География участников основного обучения расширяется: к этому потоку присоединились ребята как из регионов СКФО, так и из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Волгоградской, Ростовской, Московской, Курской, Иркутской областей и ближнего зарубежья, в том числе Грузии", - сказали в пресс-службе.

По данным академии, в нынешнем потоке будут обучаться около 200 человек, а около четверти всех участников составляют девушки, что отражает растущий интерес молодых женщин Северного Кавказа к обучению в сфере IT.

"Почти 200 человек сделали выбор в пользу цифровых технологий и сегодня начали обучение в "Школе 21" в Магасе. И важно подчеркнуть, что среди ребят есть, как новички, впервые сталкивающиеся с написанием кода, так и те, кто достиг больших высот в профессии из числа сеньоров и мидлов. IT-специалисты нацелены прокачать свой стек технологий, многие из них присоединились к нашему коммьюнити, чтобы поделиться опытом с теми, кто только знакомится с IT", - сообщил ТАСС директор "Школы 21" Руслан Колоев.

Академия цифрового развития, открывшаяся в начале 2024 года, создана при поддержке основателя группы "Сафмар" Микаила Гуцериева. На ее базе открыта бесплатная школа цифровых технологий - "Школа 21" в Магасе от "Сбера", "Бизнес-акселератор Ингушетии", созданный в партнерстве с Акселератором ФРИИ, "Центр карьеры" и собственные образовательные программы. В академии можно бесплатно обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме.