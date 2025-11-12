В Марий Эл открылась "умная" спортивная площадка при школе Козьмодемьянска

На ней расположены универсальное поле для игр, воркаут-зона с тренажерами и трибуны для зрителей

ЙОШКАР-ОЛА, 12 ноября. /ТАСС/. "Умная" спортивная площадка открылась при школе №1 райцентра Козьмодемьянск в Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев, лично принявший участие в мероприятии и давший на ней старт эстафете.

"Теперь у школьников и всех жителей города есть современное пространство для занятий спортом: универсальное поле для игр, воркаут-зона с тренажерами и трибуны для зрителей", - сказал Зайцев, особо отметив установку здесь систем видеонаблюдения и освещения. Площадка создана в рамках федерального проекта "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)", на эти цели было направлено 23,3 млн рублей. "Уверен, что такая инвестиция в здоровье и активный отдых детей - одна из самых важных", - заметил Зайцев.

Ранее сообщалось, что к услугам всех желающих на новой площадке также будут тренажеры, оснащенные электронными датчиками контроля нагрузки, а QR-коды на снарядах помогут получить инструкции по упражнениям.

По словам главы республики, в настоящее время почти 60% жителей Марий Эл ведут активный образ жизни и власти поддерживают эту позитивную тенденцию. В частности, регион увеличил в 2025 году грантовую поддержку для некоммерческих организаций, занимающихся развитием физкультуры и массового спорта с 1 до 3 млн рублей. По итогам конкурса десять организаций получили гранты в размере 300 тыс. рублей на реализацию проектов в области спорта. "Наша цель - вовлекать в спорт как можно больше жителей республики, улучшать инфраструктуру и делать массовый спорт доступным для всех возрастов", - отмечал Зайцев.