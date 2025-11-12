В РФ разработали модельный план развития в регионах системы помощи семьям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что он включает рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, развитию эффективной системы помощи семьям с алкогольной или наркотической зависимостью, помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и другие

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства рассмотрела проект модельного плана мероприятий по развитию системы помощи семьям, который после доработки будет направлен в регионы. Об этом сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Провели первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. <…> Рассмотрели проект модельного регионального плана мероприятий по развитию системы помощи семьям, профилактики социального сиротства до 2030 года", - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что после согласования с профильными ведомствами документ будет направлен в субъекты РФ. Он включает рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, развитию эффективной системы помощи семьям с алкогольной или наркотической зависимостью, помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и другие. Львова-Белова отметила, что в план вошли и те проекты, которые уже успешно внедряются в отдельных регионах.

Детский омбудсмен сообщила о планах рабочей группы к апрелю 2026 года подготовить федеральный план мероприятий по развитию системы помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства на период до 2030 года и представить его главе государства Владимиру Путину.

"Договорились о форматах предстоящей работы. Так, в рамках группы будет постоянно действующий консилиум для рассмотрения трудных ситуаций, в том числе нахождения детей в учреждениях", - сообщила Львова-Белова.

Президент РФ в октябре подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. Группу возглавила Львова-Белова.