Токаев: Астана поддерживает партнерство казахстанских вузов с российскими
13:13
обновлено 13:29
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские вузы выступают основными партнерами многих казахстанских университетов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать. Между высшими учебными заведениями наших стран заключено 1 453 договора, предусматривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов", - сказал Токаев, обращаясь к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.