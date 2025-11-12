Токаев: Астана поддерживает партнерство казахстанских вузов с российскими

Между высшими учебными заведениями стран заключено 1 453 договора, подчеркнул лидер Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Наталия Губернаторова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские вузы выступают основными партнерами многих казахстанских университетов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать. Между высшими учебными заведениями наших стран заключено 1 453 договора, предусматривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов", - сказал Токаев, обращаясь к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.