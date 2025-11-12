Цифровой ассистент "Москва" в чате на mos.ru начал предоставлять жителям городские сервисы

Возможность получать с помощью цифрового ассистента городские услуги и сервисы добавлена в том числе по просьбам жителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Департамент информационных технологий (ДИТ) столицы тестирует новую версию цифрового ассистента "Москва" в чате поддержки на портале mos.ru. Теперь он может помогать жителям получать некоторые городские услуги и сервисы, например передавать показания счетчиков, узнавать оценки ребенка и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Присоединиться к тестированию могут все желающие пользователи mos.ru, для этого достаточно авторизоваться на портале и перейти по ссылке www.mos.ru/tsam/request/. После этого доступ к новой версии ассистента будет открыт в течение суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первую версию цифрового ассистента город начал тестировать в июле 2024 года на небольшой аудитории активных пользователей. Взаимодействовать с ним можно как письменно, так и голосом. В работе ассистента используются современные технологии машинного обучения, которые позволяют быстрее и точнее отвечать на вопросы горожан. С момента запуска он ответил на 1 млн сообщений, обойдясь в 70% случаев без помощи оператора.

"Мы тестируем новую версию цифрового ассистента "Москва", который в перспективе должен стать полноценным помощником москвичей в повседневной жизни. Уже сейчас он умеет принимать показания счетчиков воды и электричества, показывать расписание уроков ребенка в школе, а также предоставлять документы жилищного учета и принимать заявки на вывоз ненужных вещей. На очереди - еще несколько сервисов, которые жители смогут получить через ассистента. Помимо этого, он умеет отвечать на распространенные вопросы о жизни в городе и столичных услугах и сервисах", - уточнил замруководителя ДИТ Москвы Борис Фролов.

Он пояснил, что возможность получать с помощью цифрового ассистента городские услуги и сервисы добавлена в том числе по просьбам жителей. По данным аналитиков ДИТ Москвы, 78% столичных IТ-специалистов согласны с тем, что в обозримом будущем искусственный интеллект (ИИ) поможет автоматизировать рутинные задачи. Другие эксперты прогнозируют, что к 2028 году около 15% ежедневных задач смогут выполняться с помощью ИИ-агентов.

"Развивая цифрового ассистента "Москва", столица стремится в том числе к тому, чтобы как можно больше повседневных задачи жители могли "делегировать" городскому ИИ-помощнику. Москва - один из мировых лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта во все сферы городской жизни. Сегодня в городе реализуется уже более 120 проектов с применением ИИ: от чат-ботов и голосовых помощников до сложных платформенных решений. Узнать подробнее о том, как столица использует искусственный интеллект, можно на странице спецпроекта ai.mos.ru", - заключили в пресс-службе.