В Москве 15 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Гололедица, снег и дождь ожидаются в Москве 15 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в течение суток 15 и 16 ноября в столице ожидаются осадки в виде дождя, переходящего днем 15 ноября в мокрый снег и снег. Прогнозируется переход температуры воздуха через ноль градусов Цельсия и ее понижение до минус 5 градусов, нуля градусов. Местами налипание мокрого снега, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.