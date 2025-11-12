Книгу Юнгера "Марш национализма" признали экстремистской

Экземпляр в русском переводе, изданный в 2022 году, ранее был изъят при досмотре в аэропорту у 17-летней девушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Пулковской таможни о признании в России экстремистской книги немецкого писателя и философа Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма". Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

"Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административный иск Пулковской таможни о признании книги Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма", издательство Russian Revolver, 2022, экстремистским материалом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экземпляр в русском переводе, изданный в 2022 году, был изъят при досмотре в аэропорту у 17-летней девушки, которая направлялась в Милан с пересадкой в Стамбуле. Книга была отправлена на экспертизу. Эксперты сказали, что издание содержит признаки экстремистского значения - пропаганду национализма, а также признаки информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств - членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан.