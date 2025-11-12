На Северном Кавказе откроют Первый музей Гражданской войны

Двухэтажный музей будет носить имя Серго Орджоникидзе

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Первый музей Гражданской войны намерены открыть в одной из башен архитектурного комплекса Нижний Пуй Республики Ингушетия весной 2026 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный директор школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

"В одной из башен жил Серго Орджоникидзе, мы отреставрировали эту башню и сделали там археологический музей. Сейчас мы хотим перевести его в другую башню, которую также реставрируем, там будут размещены завезенные макеты оружия того времени: маузеры, пистолеты и винтовки", - сказал Султыгов.

По его словам, это будет двухэтажный музей имени Серго Орджоникидзе. "Мы планируем заказать восковую фигуру Серго Орджоникидзе и поставить ее в музее. Кроме того, всю доступную нам информацию мы разместим в виде экспонатов-репродукций. Это будет двухэтажный музей, посвященный именно Гражданской войне, который будет назван в честь Серго Орджоникидзе. <…> Мы обязательно сделаем его до весны, поскольку в середине весны и в начале лета начинается туристический сезон", - добавил спикер.

Он также отметил, что сейчас уже более 1 тыс. археологических находок хранятся в одной из башен комплекса Нижний Пуй. "Мы часто извлекаем разные предметы, обрабатываем их специальными жидкостями, чтобы они не разлагались, и они хранятся у нас в одной отреставрированной башне. У нас там уже свыше 1 100 артефактов, которые были найдены, потом они будут переданы в краеведческий музей", - рассказал Султыгов.