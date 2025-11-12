В центре Москвы восстановили движение автомобилей

Движение перекрывали на Смоленской набережной в сторону Краснопресненской набережной, на Пресненской набережной в сторону Краснопресненской набережной, на улицах 1905 года и т.д

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта в Москвы, в частности, на улице 1905 года, Знаменке, Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение открыто", - говорится в сообщении.

Ранее движение перекрывали на Смоленской набережной в сторону Краснопресненской набережной, на Пресненской набережной в сторону Краснопресненской набережной, на улицах 1905 года, Рочдельская, Николаева, Знаменка, Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.