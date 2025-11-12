Казахстан и РФ считают недопустимой дискриминацию спортсменов, ученых и деятелей культуры

В декларации отмечается, что страны "будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан и Россия указали на недопустимость дискриминации деятелей науки, культуры и спорта, они будут совместно противодействовать этому. Об этом говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, которую подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также

Поставки газа, кадры и статус русского языка в Казахстане. Путин о переговорах с Токаевым

"Стороны считают недопустимой политизацию международного гуманитарного сотрудничества, дискриминацию деятелей культуры, науки и спорта по какому бы то ни было признаку", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В декларации отмечается, что страны "будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации".