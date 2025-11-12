ТУСУР вошел в пилотный проект Минобрнауки по созданию центра кибербезопасности

Университет разрабатывает программу развития центра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) вошел в пилотный проект Минобрнауки РФ по созданию многофункционального учебно-научного (производственного) центра по проблемам информационной безопасности (УНЦ ИБ), сообщили в пресс-службе ТУСУР. Такие центры создаются по рекомендации Совета безопасности РФ.

"Минобрнауки РФ провело конкурс по отбору вузов, на базе которых будут созданы два пилотных центра в Центральном и Сибирском федеральных округах. ТУСУР победил в конкурсе и вошел в пилотный проект. В настоящее время университет разрабатывает программу развития центра", - отметили в пресс-службе.

Ранее межведомственная комиссия Совета безопасности РФ рекомендовала Минобрнауки РФ обеспечить создание профильных учебно-научных (производственных) центров по проблемам информационной безопасности во всех федеральных округах.

Растущие угрозы и опыт ТУСУР

На сегодняшний момент, как сообщили в ТУСУР, в стране отмечается рост угроз в сфере информационной безопасности. Причины этого - совершенствование методов и технологий компьютерных атак, ограничение доступа российских специалистов к международным базам данных, специализированному программному обеспечению и оборудованию. Дело также в недостаточном уровне кооперации научных организаций и вузов с предприятиями, слабой оснащенности образовательных и научных площадок, низком спросе на результаты научной деятельности и отставании объемов подготовки специалистов от потребности государства.

Для ТУСУР, как подчеркнули в пресс-службе, информационная и кибербезопасность является одним из ключевых направлений деятельности. Она выделена в отдельный стратегический проект "ИТ, безопасная среда и искусственный интеллект" в рамках программы "Приоритет-2030". В 2021 году на базе Института системной интеграции и безопасности ТУСУР был открыт научно-образовательный центр (НОЦ) "Кибербезопасность", а в 2022 году создан центр технологического лидерства "Безопасная цифровая среда".

Как рассказал президент ТУСУР, член-корреспондент РАН Александр Шелупанов, пилотный центр займется решением основных проблем в данной сфере. Среди них - растущие внешние угрозы от спецслужб иностранных государств, экстремистских и террористических организаций, направленные на вывод из строя объектов информационной инфраструктуры, причинение ущерба государственному управлению, нарушение устойчивости экономики.

Также среди проблем профессор Шелупанов выделил несовершенство технологических и правовых механизмов типизации правонарушений и формирования доказательной базы, необходимость подготовки и переподготовки достаточного числа специалистов по защите информации.