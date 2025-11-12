Казахстан и РФ призвали содействовать деятельности организации по русскому языку

Москва и Астана также будут способствовать поддержанию и продвижению языка как средства межгосударственного общения на пространстве СНГ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан приветствуют создание Международной организации по русскому языку и призывают все заинтересованные страны содействовать ее деятельности. Об этом говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, которую подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

"Приветствуя создание Международной организации по русскому языку, стороны будут содействовать ее деятельности и призывают к этому все заинтересованные государства", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

В декларации уточняется, что Москва и Астана также будут "способствовать поддержанию и продвижению русского языка как средства межгосударственного общения на пространстве СНГ". Международная организация была создана по инициативе Токаева.