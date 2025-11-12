Новую Пушкинскую карту можно будет получить с 12 января

Для сохранения доступа к программе нужно подать заявление на перевыпуск виртуальной карты в ВТБ до 28 декабря включительно

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новую Пушкинскую карту можно будет получить с 12 января, переоформить карту в связи со сменой банка-оператора программы на ВТБ - до 28 декабря. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"С 1 января банком-оператором программы "Пушкинская карта" будет ВТБ. <…> Пластиковую карту ВТБ можно будет получить в офисах банка начиная с 12 января. Ранее выпущенные карты Почта Банка действуют до 31 декабря", - написала министр в МАХ.

Для сохранения доступа к программе нужно подать заявление на перевыпуск виртуальной Пушкинской карты в ВТБ до 28 декабря включительно. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Культура", приложении или интернет-банке Почта Банка, а также во флагманском клиентском центре Почта Банка и ВТБ.

Обладателями Пушкинской карты с 2021 года стали почти 83% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С начала старта программы по всей стране было продано более 98 млн билетов на сумму свыше 48,3 млрд рублей.