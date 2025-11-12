В Грозном студенты из 81 региона России обсудили обучение рабочим профессиям

Мероприятие объединило более 500 участников

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ИРПО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Представители более 80 регионов России приняли участие в IV Молодежном слете амбассадоров "Профессионалитета" в Грозном, где обсудили обучение рабочим профессиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

"Мероприятие объединило более 500 студентов колледжей и техникумов, их кураторов и представителей молодежных медиацентров из 81 региона России", - рассказали в пресс-службе.

Ректор ИРПО Сергей Кожевников, слова которого приводит пресс-служба, отметил в ходе пленарного заседания слета, что студенты колледжей - амбассадоры проекта "Профессионалитет" становятся активными участниками образовательных и социальных проектов. Они рассказывают школьникам об учебе и перспективах профессиональной самореализации. Он также подчеркнул, что 85% выпускников "Профессионалитета" находят работу за три месяца.

"Амбассадоры "Профессионалитета" - это проводники в мир профессий, создатели доверия. Вы помогаете школьникам понять, что быть сварщиком или программистом значит быть успешным, хорошо зарабатывать и легко находить работу <...>. Родители начинают гордиться выбором детей, а работодатели выстраиваются в очередь за талантливыми специалистами. Это новая ДНК системы СПО", - добавил Кожевников.

Амбассадоры "Профессионалитета" - это студенты, которые делятся с абитуриентами живым опытом обучения: как проходят занятия, какие навыки они осваивают, как работают на современном оборудовании и проходят практику на реальных предприятиях.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году, он охватывает уже 86 регионов, объединяя более 1,5 тыс. образовательных организаций и почти 2,5 тыс. работодателей в 506 кластерах по 24 приоритетным отраслям.