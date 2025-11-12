Всероссийское казачье общество получит грант ПФКИ

На выделенные средства ВсКО создаст VR-музеи истории казачества

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество (ВсКО) выиграло грант от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на реализацию проекта по созданию VR-музеев истории казачества. Размер гранта составляет более 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВсКО.

"Всероссийское казачье общество выиграло грант на создание VR-музеев истории казачества. Проект Всероссийского казачьего общества "Казачество в VR: от прошлого к будущему" стал победителем первого конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив. Размер гранта составил свыше 9 млн рублей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект направлен на сохранение и популяризацию истории и культуры российского казачества с использованием технологий виртуальной реальности. VR-музеи появятся на базе шести университетов Ассоциации казачьих вузов России в нескольких городах - Москве, Новочеркасске, Краснодаре, Ставрополе, Луганске и Улан-Удэ. В ВсКО также добавили, что в проекте будут использовать материалы Центрального музея российского казачества, включая съемку экспозиций и создание видеороликов в формате VR360. "Полученные материалы будут использоваться в образовательных целях - в вузах, кадетских корпусах и на культурно-массовых мероприятиях", - сказано в сообщении.