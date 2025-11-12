Саакашвили вернулся из клиники в тюрьму

В лечебном учреждении он находился с мая 2022 года

Редакция сайта ТАСС

Михаил Саакашвили © Ираклий Геденидзе/ POOL/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ввиду удовлетворительного состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

"Так как состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение, он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", - говорится в заявлении.