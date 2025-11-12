На Херсонщине завершили капремонт участка трассы Новая Каховка - Геническ

Специалисты также реконструировали мост через Каховский канал протяженностью 200 м

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Дорожные рабочие завершили капитальный ремонт участка трассы Новая Каховка - Геническ в Херсонской области протяженностью более 35 км. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Во время рабочей поездки в Херсонскую область подписали с губернатором [Владимиром Сальдо] программу приведения в нормативное состояние автодорог до 2030 года. Если говорить про те работы, которые уже выполнили, то в их числе ремонт более 35 км трассы, связывающей жителей приднепровских районов региона с областным центром - Геническом, а также с Крымом и Запорожской областью. Помимо обновления дорожного полотна, специалисты реконструировали мост через Каховский канал протяженностью 200 метров", - приводятся его слова на сайте правительства РФ.

Хуснуллин отметил, что работы выполнены под контролем специалистов госкомпании "Автодор".

"В этом году у нас в планах было восстановить около 130 км автомобильных дорог в Херсонской области. Эта задача успешно выполнена. Что касается этой дороги, то кроме восстановления дорожного полотна для комфорта местных жителей обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах. Также отремонтировали искусственные сооружения, расположенные на этом участке дороги", - приводятся слова председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко.