В России могут появиться два варианта оплаты больничных самозанятым

Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные при условии добровольной уплаты страховых взносов

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Самозанятые смогут получить оплату больничных, исходя из двух вариантов: 50 тыс. и 35 тыс. руб. за полный месяц нетрудоспособности. При этом они должны будут платить страховые взносы, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ со ссылкой на слова главы ведомства Антона Котякова.

Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные при условии добровольной уплаты страховых взносов. Этот механизм в пилотном режиме планируется провести с 2026 по 2028 год. Соответствующие законопроекты, подготовленные Минтрудом России, приняты Госдумой в первом чтении.

"Самозанятые граждане сами смогут выбрать, как именно будет оплачиваться больничный: исходя из 50 тыс. или 35 тыс. рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности. При сумме страхового покрытия в 50 тыс. рублей размер страхового взноса составит 1 920 рублей в месяц, а при сумме 35 тыс. рублей - 1 344 рубля в месяц. После уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев - в размере 100% страховой суммы", - приводятся в сообщении слова Котякова.

Он добавил, что взаимодействие самозанятых с Социальным фондом России будет вестись в удобном формате через мобильное приложение "Мой налог". При расчете пособия будет учитываться и страховой стаж, сформированный в годы работы по найму.

Законопроектами предусматривается проведение в период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2028 г. для плательщиков налога на профессиональный доход эксперимента по добровольному вступлению в правоотношения с Социальным фондом России. Это позволит предоставить им право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за себя страховых взносов, уточнили в пресс-службе.