В Карелии проведут капремонт 20 школ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"

Софинансирование за счет средств республики запланировано в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в рамках национального проекта "Молодежь и дети" проведут в 20 школах Карелии. Софинансирование за счет средств республики запланировано в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщили в Минобразования и спорта региона.

"В 20 школах Карелии проведут капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". По инициативе главы региона Артура Парфенчикова софинансирование за счет средств республики запланировано в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов", - сказано в сообщении.

В 2026 году обновят Матросскую, Кепскую и Подужемскую школы. В этих образовательных учреждениях ремонтные работы на средства нацпроекта будут завершены в течение года.

В программу двухлетнего цикла мероприятий попали пять учреждений. Это сортавальская школа №6, беломорская школа №1, петрозаводская №48 и Петровский дворец, а также школа в поселке Муезерский. Их обновление начнется в 2026 году, а завершится в 2027.

В 2027 году капремонт проведут в 12 школах. В их числе школы №5 и №6 Сегежи, №32 Петрозаводска, а также Толвуйская, Сосновецкая, Кривопорожская, Хаапалампинская, Кааламская и Туокслахтинская школы. Кроме того, учебные заведения обновят в поселках Пудожгорский, Шальский и Хелюля.

Всего в течение последних лет по нацпроекту отремонтировали 35 школ в большинстве муниципальных образований Карелии.