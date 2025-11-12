Оставленную Наполеоном при бегстве с Ватерлоо брошь купили за $4,4 млн

Окончательная стоимость украшения на аукционе в Женеве превысила стартовую в 17 раз

Редакция сайта ТАСС

© Robert Hradil/ Getty Images for Sotheby's

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I (1769-1821) и оставленная им в карете при отступлении с поля битвы при Ватерлоо, была продана на торгах в Женеве за 3,5 млн швейцарских франков ($4,4 млн). Как следует из данных на сайте аукционного дома Sotheby’s, это в 17 раз дороже стартовой стоимости данного лота.

Читайте также

Тайны "Алмаза Регента", пережившего покушение. Отрывок из книги "Проклятые драгоценности"

Так, эксперты Sotheby’s оценили стоимость броши в 120 тыс. - 200 тыс. швейцарских франков ($150 тыс. - $200 тыс.). Изделие, произведенное в начале XIX века, представляет из себя овальный бриллиант весом 13,04 карата, обрамленный почти сотней алмазов различной формы и размера. Украшение было изготовлено, предположительно, в 1810 году в одном из парижских ателье. После драгоценность перешла к королю Пруссии Фридриху Вильгельму III и на протяжении веков хранилась в династии Гогенцоллернов. Последние несколько лет оно находилось в частной коллекции.

Битва при Ватерлоо 1815 года стала последним крупным сражением Наполеона Бонапарта, пытавшегося вернуть власть во Франции после возвращения из ссылки на острове Эльба. Союзнической армии удалось разбить войска французского полководца. Потери армии Наполеона составили почти 25 тыс. человек, Пруссии - 8 тыс., объединенных войск Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда немецких герцогств под командованием фельдмаршала Веллингтона - 15 тыс.

После сражения Наполеон сдался в плен британским войскам, повторно отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены, где впоследствии умер.