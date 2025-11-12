Полтавская область опровергла сообщение об отключении от энергосистемы Украины

На сайте АО "Полтаваоблэнерго" ранее сообщили, что в регионе пропала "возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы" страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Энергетическая компания "Полтаваоблэнерго" опровергла свое же сообщение о том, что Полтавская область оказалась отключена от единой энергосистемы Украины после повреждения объектов энергетики 8 ноября.

"На официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" сегодня некорректно опубликована новость о том, что в Полтавской области "стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины". Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

8 ноября украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь украинская госкомпания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии. Утром в тот же день произошел блэкаут в городе Кременчуге Полтавской области. Как сообщало агентство УНИАН, без света также остался город Горишние Плавни.