В столице Кабардино-Балкарии в 2026 году отремонтируют восемь улиц

Работы затронут ключевые городские магистрали

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт восьми улиц в Нальчике проведут в 2026 году. В списке - наиболее загруженная транспортом городская сеть, сообщили в администрации главы КБР.

"В 2026 году в Нальчике планируется масштабный капитальный ремонт восьми загруженных улиц, среди которых ул. Тарчокова, Карашаева, Байсултанова, Руставели, Мазлоева, Калининградская и Пачева. Работы затронут ключевые городские магистрали, что позволит улучшить качество дорожного покрытия и повысить комфорт для жителей и гостей города", - отметили в администрации руководителя региона.

Планируемые работы в 2026 году станут продолжением масштабной программы развития транспортной инфраструктуры региона, направленной на обеспечение безопасности и долговечности дорог.

В 2025 году дорожные работы велись в девяти муниципальных образованиях Кабардино-Балкарии: построено и отремонтировано более 12 км дорог, более 8,5 км тротуаров и линий освещения.

В Нальчике реализовано шесть объектов общей протяженностью 9 км, среди которых ул. Головко, Кешокова, Ногмова, Щорса.