Шольц намерен регулярно публиковать статьи на актуальные темы

Экс-канцлер ФРГ также сообщил, что хочет сохранить за собой мандат депутата Бундестага весь легислатурный период

Редакция сайта ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц (занимал пост в 2021-2025 гг, Социал-демократическая партия Германии) сообщил, что намерен регулярно публиковать статьи на актуальные темы, которые его волнуют.

"Я намереваюсь постоянно публиковать не только воспоминания, но и [статьи] о темах, которые меня волнуют, например, по вопросу, что означает подъем государств глобального Юга для миропорядка", - сказал Шольц в интервью газете Die Zeit. Он также признался, что обязательно хочет написать книгу.

Экс-канцлер сообщил, что намерен сохранить за собой мандат депутата Бундестага весь легислатурный период. "Я убежден, что несешь ответственность за страну даже тогда, когда больше не исполняешь полномочия главы правительства и следует вести себя соответствующим образом", - добавил Шольц. "Я буду способствовать тому, чтобы нынешняя коалиция была успешна", - заверил он.

При этом Шольц выразил тревогу в связи с политической ситуацией в Германии. "Взгляд на историю, особенно на германскую, показывает, что бывают переломные моменты", - заявил он. Экс-канцлер назвал "серьезной ошибкой" возможное вхождение партии "Альтернатива для Германии" в федеральное правительство в будущем. "Тем самым произошел бы отказ от послевоенного консенсуса, который определял плюралистическую идентичность нашей страны. Правильно, что блок ХДС/ХСС это для себя исключил", - считает он.

Экс-канцлер также предостерег от демонтажа социального государства из-за дефицита госбюджета. По его мнению, разрушение государства всеобщего благоденствия усилило бы раскол в германском обществе.