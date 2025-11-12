Ученого-правоведа Толстого похоронят в четверг на Никольском кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Ученого-правоведа, академика РАН Георгия (Юрия) Толстого похоронят в четверг на Никольском кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.

10 ноября пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета сообщила, что Толстой умер на 99-м году жизни. Гражданская панихида состоится 13 ноября в 11:00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. В 12:00 в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла пройдет отпевание.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и коллегам ученого. Он отметил, что его смерть - это невосполнимая утрата для юридической науки, но еще большая - для всех, кто знал Толстого и имел возможность учиться у него.

Также соболезнования в связи со смертью ученого выразил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он подчеркнул, что Толстой внес неоценимый вклад в развитие отечественной правовой системы, совершенствование и кодификацию гражданского законодательства, защиту и укрепление основ конституционного строя России.

Свои соболезнования также выразили председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и другие.

О Толстом

Георгий (Юрий) Толстой - ученый-правовед, заслуженный деятель науки РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Сразу после окончания средней школы в 1945 году поступил в Ленинградский государственный университет и окончил его с отличием.

Многие годы Толстой посвятил преподавательской и научно исследовательской деятельности. После обучения на юридическом факультете ЛГУ он прошел путь от аспиранта до почетного профессора университета. Среди его учеников были президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и многие другие.

Толстой - автор более 200 научных трудов, включая 10 монографий.