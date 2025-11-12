На Ставрополье устранили аварию, оставившую без света 1,2 тыс. человек

Все абоненты подключены, сообщил глава города Ессентуки Владимир Крутников

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 13 ноября./ТАСС/. Аварийная ситуация, ставшая причиной отключения электроснабжения для 1,2 тыс. человек в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье, устранена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Крутников.

"Работы завершены, все абоненты подключены", - говорится в сообщении.

Ранее Крутников сообщил, что произошло аварийное отключение электроэнергии в СНТ "Мичуринец". В результате чего без электроснабжения оказались 1,2 тыс. человек.