На Камчатке прошла первая конференция проекта "Территория рождения"

Она собрала порядка 100 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Первая медицинская конференция проекта "Территория рождения" начала работу на Камчатке, ее участниками стали порядка 100 человек, большинство из которых - практикующие в сфере оказания акушерской помощи врачи. Главная цель проекта - внедрение более чуткого и ориентированного на потребности женщин подход в сфере родовспоможения, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"На Камчатке открылась первая конференция проекта "Территория рождения", участниками мероприятия стали порядка 100 человек, в том числе студенты краевого медколледжа. Проект направлен на улучшение условий и качества оказания акушерско-гинекологической помощи с фокусом на комфорт и благополучие матери и ребенка, а его главная цель - внедрение в роддома полуострова более чуткого и ориентированного на потребности женщин подхода", - рассказали в профильном министерстве.