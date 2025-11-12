В центре и на юге европейской России в октябре зафиксировали избыток осадков

В частности, в Орловской области выпало 175% от месячной нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Избыточное количество влаги выпало в октябре в регионах юга и центра европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В октябре больше нормы осадков выпало в южных регионах Центрального федерального округа. В Калужской, Курской и Тульской областях зафиксировано 140% от месячной нормы, в Орловской области - 175%, в Брянской - 150%. Очень много осадков выпало и в Южном Федеральном округе, это очень важно, потому что там была сильнейшая засушливость и эти осадки способствуют увлажнению почвы для выращивания озимых культур. В Краснодарском крае выпало 160% от нормы, в Ростовской области - 200%, в Ставрополье - 150%", - сказал он.

Меньше нормы осадков выпало на Урале, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - лишь 60%. На севере европейской России, в Ленинградской и Новгородской областях, также отмечался дефицит влаги в октябре - 55-60% от нормы. На юге Сибири, в Кемеровской области, выпало всего 49% осадков, на юге Красноярского края - меньше 50%, в Хакасии - всего 18% от нормы. "На Дальнем Востоке тоже месяц не был богат на осадки. В Якутии наблюдалось 65% от нормы, в Амурской области - меньше 70%, в Магаданской области и Приморье - около 30%, в Хабаровском крае - менее 50%.