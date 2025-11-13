В ДВФУ рассказали о росте числа иностранных студентов к 2036 году

Количество таких студентов может достигнуть 8 тыс., сообщил проректор по международным отношениям университета Евгений Власов

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Количество иностранных студентов в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) - абсолютном лидере среди университетов Дальнего Востока по численности иностранных студентов - к 2036 году вырастет с 5 тыс. до 8 тыс. Об этом ТАСС сообщил проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

"К 2036 году ДВФУ планирует увеличить число иностранных студентов до 8 тыс. Рост будет обеспечен за счет стратегической трансформации образовательного предложения, основанной на двух ключевых драйверах. Первым является создание Российско-азиатского факультета (РАФ) - платформы, консолидирующей совместные образовательные программы с ведущими вузами Китая, Индии, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При поддержке программы "Приоритет-2030" мы создаем полноценные совместные институты и программы двойных дипломов, которые готовят уникальных специалистов, хорошо понимающих стандарты и логику рынков России и Азии", - обозначил проректор, уточнив, что такое обучение строится по сквозной схеме: часть семестров проходит во Владивостоке, часть - у партнера в АТР.

По его словам, важной особенностью этих программ является модель совместной работы с индустриальными партнерами. Проекты реализуются при участии двух университетов-партнеров - с российской и азиатской стороны - и двух индустриальных компаний, также представляющих обе страны. Такой формат обеспечивает прямое вовлечение работодателей в образовательный процесс, что служит дополнительным стимулом для абитуриентов, которые уже на этапе обучения видят перспективы трудоустройства и понимают практическую ценность получаемых компетенций.

"Вторым, не менее значимым, драйвером роста станет наша фокусировка на образовательных программах технологической направленности, связанных с тематикой национальных проектов технологического лидерства. Именно здесь мы видим колоссальный, еще не раскрытый потенциал для привлечения талантливой молодежи из стран АТР, чьи экономики остро нуждаются в специалистах, владеющих компетенциями в таких областях, как судостроение и морская инженерия, биомедицина, информационные технологии и искусственный интеллект, экология и рациональное природопользование. Спрос на эти направления не является абстрактным, он сформирован конкретными запросами наших индустриальных партнеров и стратегиями технологического развития стран-соседей. Интегрируя эти востребованные направления в структуру РАФ, мы предлагаем абитуриентам участие в реальных проектах и диплом, котирующийся в любой международной компании АТР", - добавил Власов.

ДВФУ системно укрепляет международные связи, подтверждая статус флагмана российского образования за рубежом и экспертного хаба для взаимодействия России с Азией. За 125 лет вуз развил обширную партнерскую сеть в АТР - более 200 зарубежных вузов и научных центров. Ключевой инструмент международной деятельности ДВФУ - сеть точек присутствия в странах АТР. Университет уже открыл четыре зарубежных представительства: в Ханое (Вьетнам), Пекине (КНР), Токио (Япония) и Нью-Дели (Индия).

Вуз также имеет филиал в Японии и 17 Центров русского языка и культуры в Китае. В ноябре открыт новый корпус Совместного института ДВФУ и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (ЧУПТ).

Совместный институт

Совместный институт ДВФУ и ЧУПТ был создан в 2023 году в крупнейшем мегаполисе Западного Китая - Чунцине. Тогда, в ходе VIII Восточного экономического форума, между ректорами университетов было подписано соответствующее соглашение. В мае 2025 года ДВФУ стал первым российским вузом, который получил положительное заключение на открытие Совместного института от Министерства образования КНР, также был одобрен набор на первую двудипломную образовательную программу бакалавриата "Информатика и вычислительная техника - технологии интернета вещей". Ввод в эксплуатацию нового корпуса в Чунцине позволит значительно расширить масштабы совместной деятельности, обеспечив студентов и исследователей современной инфраструктурой для работы над перспективными международными проектами.

Совместный институт готовит специалистов в области информационных технологий (ИТ) и вычислительной математики по программам двойных дипломов. Студенты из России и Китая учатся на территории двух университетов: не менее года студенты учатся во Владивостоке и в Чунцине. Обучение ведется на английском языке в сочетании с обязательным изучением русского и китайского. Портфель образовательных программ Совместного института продолжает расширяться. В 2026 году будут запущены двудипломные программы бакалавриата "Технологии анализа цифрового следа" и "Цифровые медиатехнологии", а также магистратуры "Искусственный интеллект и инженерия данных", "Интеллектуальные системы управления" и "Разработка информационно-телекоммуникационных систем".

Совместные институты - часть проекта ДВФУ, который станет первой в России платформой, консолидирующей в единой структуре совместные образовательные программы с университетами Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии и других стран АТР. Проект реализуется по программе "Приоритет-2030" и ориентирован на создание совместных институтов и программ двойных дипломов, формирующих уникальные компетенции для работы на рынках России и Азии. Портфель программ охватит весь спектр направлений - от гуманитарных и экономических до инженерных и технологических.