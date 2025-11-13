Дочь депортированной из Таиланда жительницы Приморья находится с отцом

Проводится проверка по факту оставления ребенка в опасности, сообщили в региональной прокуратуре

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Ребенок жительницы Приморья, которая накануне была депортирована из Таиланда и задержана в аэропорту Владивостока, сейчас проживает с отцом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"В настоящее время девочка проживает с отцом в Надеждинском муниципальном районе, имеются все необходимые условия для полноценного проживания и развития ребенка. Прокуратурой оказывается содействие отцу несовершеннолетней в получении путевки в дошкольное образовательное учреждение", - говорится в сообщении.

Проводится процессуальная проверка по факту оставления несовершеннолетней в опасности, соблюдение прав ребенка находится на контроле. Предварительно установлено, что мать и ребенок жили во Владивостоке до февраля 2023 года, в поле зрения органов системы профилактики не попадали.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в аэропорту Владивостока была задержана депортированная из Таиланда женщина, которую подозревают в оставлении малолетней дочери в опасности. Была выявлена информация о том, что в сентябре 2025 года туристка из России оставила свою четырехлетнюю дочь в номере отеля в Бангкоке и скрылась. Девочку направили в детский дом до приезда бабушки, которая забрала ее в Россию.