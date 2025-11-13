Госзакупки сэкономили в Дагестане более 1 млрд рублей бюджетных средств

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей удалось сэкономить на госзакупках в Дагестане. Это на 27% больше, чем в 2024 году, сообщил руководитель Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан Азер Нифталиев.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с руководителем Комитета по государственным закупкам республики Азером Нифталиевым. Согласно информации Единой информационной системы в сфере закупок, на 1 ноября республиканскими заказчиками заключены контракты на сумму 64 млрд рублей. <…> По словам Нифталиева, на 1 ноября 2025 года в регионе экономия бюджетных средств составила 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении регионального правительства.

Уточняется, что по итогам 2024 года экономия составляла 783 млн рублей.

"В централизованном порядке через Комитет госзакупок на отчетную дату проведены конкурентные процедуры, по итогам которых заключено 5 968 контрактов на сумму 32,9 млрд рублей", - добавили в правительстве республики.