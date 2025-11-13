Обязательную профилактику киберугроз предложили закрепить законодательно

Эта мера необходима, поскольку в России растет количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, отметил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Определенный законом перечень направлений профилактики правонарушений следует дополнить новым пунктом - противодействие киберугрозам и повышение финансовой грамотности. Соответствующее обращение заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ и Минюст (документ есть в распоряжении ТАСС).

Необходимость внесения изменений, как следует из обращения, обусловлена тем, что в России растет число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, причем это не только случаи онлайн-мошенничества, но и вовлечение граждан, прежде всего молодежи, в противоправные действия, включая проявления экстремизма и терроризма. "В этих условиях особое значение приобретает профилактическая работа, направленная на повышение цифровой и финансовой грамотности населения, а также формирование устойчивых навыков безопасного поведения в цифровой среде", - сказано в обращении.

Несмотря на утверждение концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием интернет-технологий, как следует из обращения, обновление программ профилактики на местах реализовано не в полной мере.

"Учитывая изложенное, представляется целесообразным рассмотреть внесение поправок в часть 1 статьи 6 Федерального закона №182-ФЗ (основные направления профилактики правонарушений, - прим. ТАСС), дополнив ее пунктом следующего содержания: "противодействие киберугрозам, выявление и устранение причин и условий их возникновения, а также повышение финансовой грамотности населения", - сказано в документе.

Принятие таких поправок позволит сформировать единую федеральную основу для профилактики киберпреступлений, обеспечить согласованность действий федеральных и региональных органов власти, а также выстроить системную работу по защите граждан от цифровых рисков, сообщил Шейкин ТАСС, комментируя документ.