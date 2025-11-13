В ГД считают провокацией попытку перезахоронения солдат вермахта под Волгоградом

Член комитета Госудумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов сообщил, что намерен добиться проверки деятельности причастных организаций

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Попытку перезахоронения солдат вермахта, о которой ранее сообщили спецслужбы в Волгоградской области, в Госдуме оценили как спланированную провокацию по осквернению священных мест. Член комитета Госудумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов сообщил ТАСС, что намерен добиться проверки деятельности причастных организаций, предусмотрев возможность лишения регистрации юрлиц на деятельность в России.

Ранее управление ФСБ России по Волгоградской области сообщало о попытке эксгумации останков солдат вермахта, которую зафиксировали на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области, для дальнейшего проведения церемонии перезахоронения. По данным спецслужб, провокационная акция организована посольством ФРГ в Москве через возможности Народного союза Германии (НСГ) по уходу за военными захоронениями.

"Незаконные попытки эксгумации на нашей земле <...> - это не "почести", а спланированная провокация, попытка осквернения священных мест. <...> Ни для кого не секрет, что под прикрытием дипмиссий часто работает разведка. Так это и надо оценивать. Лица и организации, причастные к этим действиям, должны получить квалифицированную оценку нашего МИДа и других структур, которым это положено", - сказал Гимбатов.

По мнению депутата, прямое вмешательство во внутренние дела страны, совершенное "сомнительными структурами" с участием сотрудников посольства недружественной страны, не должно остаться без внимания.

"Помимо уголовного расследования по факту совершенного, которое, уверен, будет беспристрастным, буду добиваться тщательной проверки деятельности причастных организаций и строгих мер, вплоть до лишения регистрации юрлиц и запрета на деятельность в России, если вина подтвердится, - подчеркнул Гимбатов, добавив, что сегодня нельзя допускать подмены единственно верной исторической оценки преступлений нацистов подобными ритуальными жестами. - Наш народ уже проявил максимальную гуманность. То, что предки-нацисты творили на нашей земле, заставляет сомневаться, а люди ли это в общем. Но мы как раз поступили по-человечески, похоронив их. Это есть добрая воля нашего многонационального народа".

Сотрудниками управления ФСБ России по Волгоградской области объявлено официальное предостережение представителю "Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями" по ст. 275.1 УК России о недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности РФ.