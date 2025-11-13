В Госдуме назвали способ обезопасить покупку квартиры на вторичке

Растягивание сделки по времени поможет убедиться, что продавец осознает свои действия, рассказал зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Растягивание во времени процедуры покупки квартиры на вторичном рынке позволит убедиться, что продавец осознает свои действия и не сможет в будущем оспорить сделку. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия"), комментируя случаи, когда покупатели жилья на вторичке сталкиваются с мошенничеством и потерей жилья и денег.

"Самое надежное - это пользоваться процедурой, которая установлена крупными банками, когда вы начинаете сделку сегодня, она проходит через большое количество этапов проверки документов, и деньги перечисляются только после того, как все документы проверены. Суть не в самом акте проверки документов, хотя это вещь необходимая, а в растягивании сделки, которое де-факто оборачивается периодом охлаждения", - сказал депутат.

Он отметил, что продавцы могут добиться аннулирования сделки, если они были во временно невменяемом состоянии. Как подчеркнул депутат, в России "огромное количество мошенничеств" или "производящих впечатление мошенничества" ситуаций, например, когда человек говорит, что шесть лет назад он продал квартиру, будучи в состоянии измененного сознания, денег у него нет, но квартиру ему нужно вернуть.

"Длительный период охлаждения - минимум 5 рабочих дней, до 14, а я думаю, что его можно еще расширить - это именно способ защитить добросовестного покупателя от недобросовестного или по-честному временно недееспособного продавца", - подчеркнул Делягин.

"Сейчас мы стараемся сделать законопроект так, чтобы это было юридически корректно, чтобы ничьи интересы не ущемлялись, и чтобы этот период охлаждения был стандартным", - добавил парламентарий.