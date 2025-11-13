Инженерная школа в Красноярске к 2032 году подготовит 1 тыс. специалистов

Школу планируют запустить в 2027 году

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Передовая инженерная школа "Гибридные системы связи", которую предполагается запустить в Красноярске в 2027 году, сможет к 2032 году подготовить 1 тыс. "комплексных" инженеров, в том числе в сфере БПЛА. Об этом ТАСС сообщил ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов.

"Передовая инженерная школа "Гибридные системы связи", которую планируется запустить в 2027 году в Красноярске на базе Университета Решетнева и Сибирского федерального университета, будет ориентирована на разработку перспективных технологий связи нового поколения. Такая школа поможет в разы увеличить количество "комплексных" инженеров в сфере связи. В частности, специалистов по системам управления спутников и БПЛА, инженеров по проектированию и производству конструкций БПЛА", - сообщил Акбулатов.

В случае федеральной поддержки проекта, в 2028 году такая школа сможет подготовить 50 инженеров, а к 2032 году уже около 1 тыс. уникальных специалистов. "Это специалисты будущего, которые будут заниматься созданием российских решений, технологических разработок, аналогов которым нет в мире", - добавил Акбулатов.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" был разработан Минобрнауки России. В этих школах открыты продвинутые образовательные программы подготовки инженеров для современных индустрий. Цель проекта - обеспечить высокопроизводительные секторы экономики высококвалифицированными инженерами для достижения технологического суверенитета и независимости страны.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.