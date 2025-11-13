На Камчатке не подтвердили мощного извержения вулкана Безымянный в ближайшие дни

Вулканологи фиксируют слабую нарастающую активность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Вулканологи на Камчатке фиксируют слабую нарастающую активность вулкана Безымянный, мощного взрыва в ближайшие дни ждать не стоит. Таким прогнозом с ТАСС поделился руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

10 ноября ученые на Камчатке сообщили о нарастающей активности вулкана Безымянный. Со склонов исполина сходят раскаленные лавины, растет термальная аномалия.

"По данным сейсмологов, активность нарастает очень медленно, тепловая аномалия также слабая, поэтому сильного эксплозивного извержения в ближайшее время ждать не стоит", - рассказал Демянчук.

По его словам, в настоящий момент вулкан закрыт для визуального наблюдения, активность исполина фиксируется приборами. При этом код авиационной опасности повысился с "желтого" до "оранжевого". Это значит, что его активность угрожает деятельности низколетящих самолетов.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.