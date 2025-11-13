Кассационный суд обязал собственников поднять затонувший теплоход

Им необходимо возместить вред природе на сумму более 25 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Суд кассационной инстанции подтвердил законность требований транспортной прокуратуры и обязал собственника буксирного теплохода "Адмирал Колчак", затонувшего в 2020 году вблизи мыса Челюскин (Красноярский край), поднять судно и возместить вред природе на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Весной 2025 года Ломоносовский районный суд Архангельска удовлетворил иск транспортной прокуратуры об обязательстве собственника буксирного теплохода "Адмирал Колчак", затонувшего в 2020 году вблизи мыса Челюскин (Красноярский край), поднять судно и возместить вред природе на сумму более 25 млн рублей. Один из ответчиков подал кассационную жалобу.

"Суд кассационной инстанции подтвердил законность требований транспортной прокуратуры о возложении на собственников затонувшего буксирного теплохода обязанности поднять его из акватории моря и возместить причиненный вред в размере более 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, теплоход затонул в октябре 2020 года вблизи мыса Челюскин в море Лаптевых. Собственники не приняли действенных мер к поднятию затонувшего судна, был нанесен экологический ущерб на сумму свыше 25 млн рублей.

Буксир "Адмирал Колчак" построен в 1970 году в ГДР, имел в качестве порта регистрации Санкт-Петербург. Согласно материалам доклада об аварии, 3 октября 2020 года в проливе Вилькицкого у мыса Челюскин штормовым ветром и волнением выбросило на береговую отмель буксир "Адмирал Колчак" и несамоходную баржу ББР-2630. Экипаж буксира покинул судно в полном составе.