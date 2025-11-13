На Камчатке расширили перечень домов, которые дополнительно обследуют

В перечень вошли еще порядка 80 домов в Авачинской агломерации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Перечень домов, которые дополнительно обследуют после землетрясения, произошедшего 30 июля, расширен на Камчатке. В него вошли еще порядка 80 домов в Авачинской агломерации, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Фиксируются жилые дома, которые требуют более тщательного обследования после землетрясения. По поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова принято решение, что перечень домов на обследование будет расширен", - рассказали в правительстве Камчатки.

Там добавили, что в ближайшее время специалисты дополнительно обследуют еще порядка 80 домов в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Всего в настоящий момент на Камчатке обследовано порядка 400 домов.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8.